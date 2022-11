Spenden statt schenken in Bensheim

Bensheim. Früher hat die seit vielen Jahren in Bensheim ansässige Steuerberatungsgesellschaft FinanzRat Mandanten und Geschäftspartnern in der Vorweihnachtszeit kleine Geschenke zukommen lassen. Ein Brauch, von dem sich die Geschäftsführung mit Geschäftsführer Alexander Pöschl (2.v.l.) an der Spitze und das Team inzwischen verabschiedet haben.

Schon seit einigen Jahren lassen die Finanz- und Steuerexperten, die vor allem im Unternehmensbereich tätig sind, stattdessen einer karitativen Einrichtung eine Spende zukommen. So auch in diesem Jahr. Die Wahl fiel auf die Tafel Bensheim. 1000 Euro erhielt die Einrichtung in diesen Tagen. Tafel-Koordinatorin Mariette Rettig (2.v.r.) zeigte sich erfreut über die Unterstützung.

Vor Ort informierte Mariette Rettig Alexander Pöschl, Rudolf Pöschl und Dorothea Pöschl über die Arbeit der Tafel. thz/Bild: Thomas Zelinger