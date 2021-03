Bensheim. Über den Umzug der Kita Sankt Winfried in ihr derzeitiges Container-Provisorium in der Rheinstraße wurde bereits ausführlich berichtet. Inzwischen sind die Abrissarbeiten beendet und mit dem Neubau kann in Kürze begonnen werden.

Bis zur geplanten Fertigstellung im Sommer 2022 hat die Pfarrgemeinde Sankt Laurentius für die Kita eine passende Übergangslösung bereitstellen können. Allerdings sind bis dahin die Jugendgruppen der Pfarrei ohne adäquate Räumlichkeiten. Diese waren bislang im Keller der alten Kita untergebracht und sind mit dem Abriss weggefallen, schreibt die Pfarrei in einer Pressemitteilung.

Hoher Eigenanteil der Pfarrei

Im geplanten Neubau gegenüber der Pfarrkirche sind neben der Kita auch Räume für die Jugendarbeit der Pfarrgemeinde vorgesehen. Die Mehrkosten hierfür, die nicht durch die Mittelbereitstellung für den Kita-Neubau gedeckt sind, erfordern einen hohen Eigenanteil der Pfarrei. Wie Pfarrer Harald Poggel mitteilte, kann dieser Anteil in Höhe von rund 70 000 Euro nicht aus dem laufenden Haushalt gedeckt werden. Um den Jugendlichen in der Bensheimer Weststadt auch weiterhin einen Treffpunkt ermöglichen zu können, bittet die Pfarrgemeinde Sankt Laurentius um finanzielle Unterstützung.

Spenden werden erbeten und können nicht nur auf den bekannten Wegen erfolgen; extra für den Kita- Neubau wurde auf der Pfarreihomepage www.sanct-laurentius.de eine Spendenplattform eingerichtet.

Interessierte können hier mit ihrer Spende symbolisch einen Bildausschnitt des Neubaus freischalten und haben damit die Möglichkeit, einen Teil der Kindertagesstätte symbolisch zu erwerben, heißt es abschließend von Seiten der Pfarrei. red