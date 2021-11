Spende für Kita in Ahrweiler

Fehlheim. Wie in den vergangenen Jahren sollte es auch in diesem Jahr zum Erntedankfest der katholischen Kindertagesstätte Fehlheim Gemüsesuppe geben. Corona-bedingt war ein Erntedankfest, zu dem alle Familien zusammenkommen und gemeinsam essen, nicht möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team der Kita Sankt Bartholomäus wollte aber nicht gänzlich auf die „Erntedankwoche“ verzichten. Es kam die Idee auf, eine „Suppe zum Mitnehmen“ anzubieten und nach dem Erntedankgottesdienst gegen eine kleine Spende abzugeben. Diese Spende sollte einer Kita aus dem Flutgebiet Ahrweiler gespendet werden.

Warten auf Container

Also wurde nach einigen Recherchen die katholische Kita St. Pius aus Ahrweiler ausgewählt und Kontakt aufgenommen. Die Kita hatte drei Gruppen, in welchen 80 Kinder im Alter von einem Jahr bis sechs Jahren untergebracht waren.

Das Gebäude der wurde durch die Flutkatastrophe so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden musste. Derzeit sind 50 Kinder in einem Nachbarort untergebracht und warten auf eine Containerlösung. Den Kindern in Fehlheim wurden Bilder der zerstörten Kita gezeigt und es wurde mit ihnen darüber gesprochen, dass mit den Spenden der Gemüsesuppe die Kita St. Pius sich etwas Schönes kaufen soll.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

90 Liter Suppe gekocht

Also wurden die Eltern informiert, sie haben fleißig Gemüse gebracht und die Kinder haben dieses mit den Erzieherinnen zu 90 Liter Gemüsesuppe verarbeitet. Diese wurde in Gläser abgefüllt und nach dem Erntedankgottesdienst angeboten. Die Freude war groß, als fast die ganze Suppe weg und das Spendenschwein gut gefüllt war. Der Gesamtbetrag, der jetzt dem Förderverein der Kita St. Pius überwiesen wurde, betrug 675 Euro.

„Wir möchten uns herzlich bei allen Spenden bedanken“, freute sich das Kita-Team über die gelungene Aktion. red