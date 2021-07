Spende für Flutopfer

Bensheim. Dass die Gemeinde Schuld in der Verbandsgemeinde Adenau (Rheinland-Pfalz) Zukunft hat und sich auf dem richtigen Weg befindet, das wurde bei der Begehung durch den Ort immer wieder deutlich, als sich die Jury zum Landesentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“ umschaute.

Die erste Hürde hatte die Gemeinde Schuld genommen und ging als Sieger in der Hauptklasse des Kreisentscheids hervor. Auch beim Gebietsentscheid belegte das 700-Seelen-Dorf im Landkreis Ahrweiler den ersten Platz, und beim Landesentscheid „Unser Dorf hat Zukunft“ gewann Schuld die Goldmedaille.

Das war im Jahr 2014. Heute, sieben Jahre später, ist von Zukunft nichts mehr übrig, lediglich Trümmer, Schutt, Verwüstung und Verzweiflung.

Die Menschen in Schuld haben kräftezehrende Tage hinter sich. Physisch und mental sind viele am Ende. Trotzdem bedankt sich der Ortsbürgermeister Helmut Lussi für die „unfassbare Anteilnahme“. Er bittet darum, von Sachspenden abzusehen. Lussi: „Es wird aber dringend finanzielle Hilfe benötigt“.

Der deutsch-ungarische Freundeskreis Mohács hat sich spontan entschlossen – wie so viele Menschen in Deutschland – einen kleinen Obolus zum Wiederaufbau der Gemeinde, der voraussichtlich Jahre dauern wird, beizusteuern und hat der Gemeinde 500 Euro überwiesen. Jeder Cent kommt im Rathaus in Schuld an. Wer ebenfalls für die Gemeinde Schuld spenden möchte, kann dies mit einer Spende auf folgendes Konto tun. Betreff: Bürgerfonds der VG Adenau, für Gemeinde Schuld; Kreissparkasse Ahrweiler, IBAN: DE18 5775 1310 0000 1000 24; BIC: MALADE51Ahr mül