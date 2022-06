Spende für Experimente

Bensheim. Seit dem vergangenen Herbst sind im Physikunterricht der Liebfrauenschule in Bensheim neue Experimentierboxen im Einsatz (wir haben berichtet).

„Wir sind froh, dass wir dank der Spenden die neuen Materialien anschaffen konnten. Hier ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, den Erkenntnisgewinn der Schülerinnen direkt am eigenen Experiment entstehen zu lassen. Wie das häufig in der Praxis so ist, haben wir im Laufe des letzten halben Jahres festgestellt, dass die ein oder andere zusätzliche Anschaffung unsere Experimentalmöglichkeiten ausbauen würde“, erklärt Mirko Schnegelberger, stellvertretender Schulleiter der Liebfrauenschule.

Der Kontakt zu TE Connectivity sei glücklicherweise nicht abgerissen, so dass jetzt auf Grund der erneuten Spende die jüngsten Anschaffungswünsche ebenfalls realisiert werden können. Felix Greiner von TE Connectivity meint dazu: „Uns war es ein Anliegen, dass TE Connectivity durch diese Folgespende gewährleistet, dass die Schule ihre Ziele für den MINT-Unterricht auch wirklich erreicht.“

TE Connectivity zählt zu den größten Arbeitgebern im Raum Bensheim und spendet jährlich einen Betrag im fünfstelligen Bereich für wohltätige Zwecke vor Ort. In den vergangenen Jahren wurden dadurch im Kreis Bergstraße mehrere gemeinnützige Vereine und Bildungseinrichtungen unterstützt. Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, auch Mädchen für Themen aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu begeistern.

Miriam Ohl, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Freunde der Liebfrauenschule, bedankte sich mit einem Präsent bei den Vertretern von TE Connectivity. Die Dankeskarte im Großformat hat eine Schülerin der Liebfrauenschule selbst gestaltet. red