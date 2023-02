Am Sonntag trafen sich Mitglieder von Round Table 120 Bensheim auf dem Gelände der Drachenberge am Berliner Ring. Die Zusammenkunft bei Kaffee und Kuchen diente nicht nur der Geselligkeit unter den Mitgliedern und ihren Familien, man hatte auch einen Scheck in Höhe von 2000 Euro für den Verein Sterntaler mitgebracht, um das engagierte Team von Volker Beetz und seinen Vereinsmitgliedern zu

...