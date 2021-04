Spende für das Geburtshaus Bergstraße

Bensheim. Über eine großzügige Spende in Höhe von 5000 Euro durfte sich der Trägerverein „Geburtshaus Bergstraße“ freuen.

Rolf Richter (r.) nahm die Spende des gebürtigen Bensheimers Werner Schilling in Empfang. Die Zuwendung werde in den Umbau des Hauses gesteckt – unter anderem eine Geburtswanne fehle noch. Aber auch im Garten könne noch das ein oder andere getan werden, so Richter. Das Geburtshaus in Bensheim ist mittlerweile seit 14 Tagen in Betrieb – aber eine Geburt fand noch nicht statt. Bild: Gutschalk