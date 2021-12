Spende der Mittwochssportler

Bensheim. Unter dem Eindruck der Flutkatastrophe in der Eifel hatten die Mitglieder der Mittwochssportler beschlossen, ein kleines Zeichen der Solidarität zu senden und eine Spende in die Wege zu leiten, um die dortige Bevölkerung vor Ort zu unterstützen.

Michaela Wolff und das Engelteam vom Weingut Sonnenberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler, einem der wenigen nicht zerstörten Weingüter im Ahrtal, wurden als Adressat auserkoren. Sie garantieren, dass alle Spenden zu 100 Prozent bei schwer betroffenen Flutopfern ankommen, die keine Elementarversicherung haben. Es würde dabei keinerlei Verwaltungskosten abgezogen.

Das Ahrtal ist vielen Mittwochssportlern aus besseren Zeiten gut bekannt, hat man doch in den eigenen Reihen etliche passionierte Weintrinker. Die Spende in Höhe von 1500 Euro für die Flutopfer findet ganz sicher gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit dankbare Abnehmer, schreibt der Verein.

Mit der spontanen Aktion „ Backen fürs Ahrtal“ begleitete zudem ein ganzer Kofferraum komplett gefüllt mit selbstgebackenem Weihnachtsgebäck die Geldspende Richtung Flutgebiet. Die Sportler und wohl vornehmlich deren Frauen hatten gut 100 Tüten „Weihnachtsguz“ als kleines Zeichen der Solidarität gebacken und liebevoll verpackt.

Die süßen Weihnachtsgrüße konnten bereits wenige Stunden nach der Anlieferung durch die Mittwochsportler bei einer Nikolausfeier an Bedürftige verteilt werden. In einem persönlichen Schreiben bedankten sich Michaela Wolff und das Engelteam für das Engagement aus Bensheim: „Es ist einfach wunderbar, dass Ihr so toll helft, denn hier ist noch ganz viel zu tun. Auch, dass Ihr nun unseren Wein probiert, ist wirklich lieb. Es freut uns ungemein, dass Ihr uns so großmütig unterstützt. Eure Spende wird weiteren sehr schwer betroffenen Familien zugutekommen und ihnen sicher ein Lichtblick zu Weihnachten sein.“

Wer noch nicht ganz genau weiß, was er an Weihnachten verschenken soll: Im Ahrtal bedarf es noch sehr viel, unter anderem laut Auskunft noch Waschmaschinen, Trockner, Hochdruckreiniger, Staubsauger und natürlich Geldspenden, heißt es in der Pressemitteilung der Bensheimer Mittwochssportler abschließend. red