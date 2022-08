Spende an die Behindertenhilfe Bergstraße

Bensheim. Die Town & Country-Stiftung schreibt jährlich einen Stiftungspreis aus, dessen Erlös 500 Organisationen zugutekommt, die sich für von Benachteiligung, Gewalt, Krankheit oder Behinderung betroffene Kinder einsetzen. Das Ziel der Stiftung ist es, regionale Einrichtungen und Vereine zu unterstützen und sie gleichzeitig anzuspornen, an ihrem Engagement festzuhalten.

Die Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) hatte sich mit dem Projekt „Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung für Kinder mit Beeinträchtigungen“ des Familienunterstützenden Dienstes beworben und wurde als Preisträger für den zehnten Town & Country-Stiftungspreis berücksichtigt.

Freude über 1000 Euro

Kürzlich überreichte Gerhard Kirch, Botschafter der Town & Country-Stiftung und Geschäftsführer der Kirch Wohnungsbau GmbH, die Spendenurkunde an die bhb. Entgegen nahm sie Ahmed Ali Heibe aus Bensheim und bedankte sich stellvertretend für die vielen Kinder und Familien, die die Angebote des Familienunterstützenden Dienstes der Behindertenhilfe in Anspruch nehmen, für die Spende in Höhe von 1000 Euro.

bhb-Verwaltungsleiter Michael Samstag schloss seinen Dank an und erklärte, dass die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen Kinder und Jugendliche in einem noch nie dagewesenen Maß belastet haben.

Für junge Menschen mit Behinderungen war diese Zeit leider noch schwerer zu bewältigen, weiß Samstag zu berichten, der auch dem Teilbereich „Kinder, Jugend & Familie“ der bhb vorsteht.

Saskia Möhler und Julia Glatz vom Familienunterstützenden Dienst, einem ambulanten Betreuungs- und Unterstützungsangebot für Familien mit Angehörigen mit Behinderungen, berichteten, welche Projekte mit den Fördermitteln umgesetzt werden sollen: Um die Kinder und Jugendlichen zu mehr Bewegung zu ermutigen, sollen nicht nur im Außenbereich, sondern auch in den Räumlichkeiten weitere Möglichkeiten geschaffen werden, zu spielen, sich auszutoben und in einer sicheren Umgebung die eigene Beweglichkeit zu erfahren.

Dafür plant das Team des Familienunterstützenden Dienstes, Turnmatten sowie Stapel- und Bausteine für den Innenbereich anzuschaffen, die nicht nur die körperliche Betätigung, sondern auch die Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen mit psychischen, seelischen oder körperlichen Beeinträchtigungen fördern sollen.