SPD zu MEGB und Skateranlage

Bensheim. SPD-Fraktionschefin Eva Middleton lädt heute (11.) ab 19 Uhr zur nächsten Zoom-Konferenz ein. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die Beratung der Ausschusssitzungen sowie die Vorbereitung der Stadtverordnetenversammlung.

Ralph Stühling, der die Sozialdemokraten im Bauausschuss vertritt, freut sich, dass nach langem Warten der Auftrag zur Umgestaltung und Baumsanierung des Bahnhofsvorplatzes in Auerbach erteilt werden könne. Ein Wermutstropfen stelle allerdings die Steigerung der Projektsumme von ursprünglich 85 000 Euro auf nunmehr 118 000 Euro dar.

Für eine gewisse Irritation sorgt bei der SPD die Verwaltungsvorlage, wonach eine Grundsatzentscheidung getroffen werden soll, der MEGB die Aufgabe des sozialer Wohnungsbaus zu übertragen. Jürgen Kaltwasser erinnert in diesem Zusammenhang an den Beschluss vom Februar, wonach der Magistrat beauftragt wurde, eine Entscheidungsgrundlage über eine Neuausrichtung dieser Gesellschaft, einer Aufgabenänderung oder einer Abwicklung zur Beratung vorzulegen.

Weiter am Ball bleiben will die Fraktion bei der Skateranlage. Unabhängig von der Pandemie sei eine Nutzung aufgrund von Vandalismusschäden nicht möglich. Es bestehe also Handlungsbedarf. „Einfach abschließen ist die schlechteste Lösung“, so Adriana Filippone. red

