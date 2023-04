SPD zieht Zwischenbilanz

Bensheim. Zu ihrer wöchentlichen Sitzung trifft sich die SPD-Fraktion am Dienstag (4.) ab 19 Uhr im Hotel Felix in Bensheim. Interessierte Gäste sind dazu eingeladen.

Nach einem kurzen Resümee über den Verlauf der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung will man sich über die aktuelle kommunalpolitische Lage in der Stadt unterhalten. „Zwei Jahre nach der Kommunalwahl: Was wurde bisher erreicht – und welche Herausforderungen liegen noch vor uns?“, lautet dabei die Überschrift. Auch sich hieraus ergebende mögliche Anträge und Anfragen sollen besprochen werden, wie aus einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten hervorgeht.

Die Fraktion befindet sich bekanntlich in einer Koalition mit der CDU und der FDP.

Unzufrieden zeigt sich die Fraktion bezüglich der beschlossenen Reaktivierung der Skateranlage beim Weiherhaus in Auerbach, nachdem auch der jüngste Termin der angekündigten Wiederinbetriebnahme der noch verwendbaren Teile erneut verstrichen sei. „Hier wird es langsam peinlich“, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser. Am Schluss der Tagesordnung befasst sich die Fraktion schließlich noch mit Berichten und Mitteilungen aus politischen Gremien. red