SPD: „Wir waren bei Mahnwache dabei“

Bensheim. Die Bensheimer Sozialdemokraten legen Wert darauf zu betonen, dass auch die SPD aktiv an der Mahnwache „Gedenken statt Querdenken“ am Samstag auf dem Bensheimer Marktplatz teilgenommen hat. Im Bericht über die Kundgebung (BA vom 17. Januar) wurde eine Passantin zitiert, die sich enttäuscht darüber geäußert hatte, dass „außer den Grünen keine anderen Vertreter demokratischer Parteien anwesend waren“. Das stimme so nicht, heißt es von Seiten der Sozialdemokraten. „Von der SPD waren mindestens drei Leute da und nahmen auch aktiv teil.“

Die Bensheimer Grünen hatten im Vorfeld ihre Unterstützung für die Mahnwache bekundet und auch zur Teilnahme zu Hause aufgerufen – mit der Anregung, eine Kerze ins Fenster zu stellen. red