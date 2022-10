SPD wertet die Jugendumfrage aus

Bensheim. Vor den Sommerferien wurde in Bensheim bekanntlich erstmals eine repräsentative Befragung der Jugend seitens des Magistrats der Stadt Bensheim durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

„Es kommt nicht oft vor, dass ein ehrenamtliches Mitglied des Magistrats selbst ein solches Projekt stemmt“, spricht Fraktionsvorsitzender Kaltwasser auf die Koordinierungsrolle an, die die SPD-Stadträtin Josefine Koebe bei diesem Projekt innehatte.

Auf Worte sollen Taten folgen

Koebe hatte nun auch die statistische Auswertung des Projekts vollzogen und damit den Fraktionen eine empirische Grundlage geliefert, um nachzuvollziehen, was zwölf- bis neunzehnjährige Jugendliche und junge Erwachsene an Bensheim schätzen, aber wo sie auch Verbesserungsbedarf sehen. „Es war unser Ziel, das Projekt zeitgleich zu den Haushaltsberatungen abzuschließen, so dass aus Worten auch Taten folgen können,“ erklärt Josefine Koebe.

Auf den ersten Blick lässt sich bereits vermuten, dass das von allen Fraktionen getragene und von Harry Hegenbarth vorgeschlagene Projekt einer Jugend-Freizeit-Anlage in Bensheim einige dargestellte Wünsche der Jugendliche erfüllen würde. Denn derzeit seien Treffpunkte für die Jugend rar gesät, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Fraktion. red