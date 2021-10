SPD-Vorstand zog Wahl-Bilanz

Bensheim. In ihrer jüngsten Vorstandssitzung befasste sich die SPD Bensheim vor allem mit dem Ausgang der Bundestagswahl. Natürlich freute man sich, dass die SPD stärkste Fraktion geworden ist. Ein Ergebnis, mit dem im Frühsommer nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet hätten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das bedeute, dass bei einem Erfolg der Koalitionsverhandlungen die SPD nach 16 Jahren wieder den Kanzler stellen kann. Nach Ansicht der Vorstandsmitglieder haben dazu vor allem das Wahlprogramm sowie die Geschlossenheit der Partei und das Auftreten von Olaf Scholz beigetragen.

„Aber auch mit dem Ergebnis hier im Kreis können wir zufrieden sein“, so Stadträtin Josefine Koebe. Schließlich wurde die SPD mit einem Plus von fünf Prozentpunkten gegenüber 2017 stärkste Kraft. Und der in der Bevölkerung noch ziemlich unbekannte Bundestagskandidat Sven Wingerter konnte selbst in Bensheim ein ansehnliches Erststimmen-Ergebnis erzielen, was in der Heimatstadt des amtierenden Direktkandidaten keine Selbstverständlichkeit sei.

„Dies kann man durchaus als Achtungserfolg betrachten“, bemerkte dazu die stellvertretende Vorsitzende Julia Hamm abschließend. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2