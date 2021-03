Bensheim. Die nächste Vorstandssitzung der SPD Bensheim findet am Mittwoch (17.) statt. Ursprünglich war diese Sitzung bereits für Montag (15.) vorgesehen. Da aber an diesem Abend vor allem die Ergebnisse der Kommunalwahl diskutiert werden sollen, hat man sich zu dieser Verschiebung entschlossen.

Die kommissarischen Vorsitzenden Jürgen Kaltwasser und Thorsten Schrader werden sich um 19 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz mit den übrigen Vorstandsmitgliedern über die Wahlergebnisse und aktuelle Themen austauschen.

Zudem ist die Planung der Mitgliederversammlung am 21. April vorgesehen. In dieser Versammlung soll der Vorstand der Bensheimer SPD neu gewählt werden. Natürlich werde aber erst die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie zeigen, ob dieser Termin eingehalten werden kann, so die SPD. Gäste finden die Einwahldaten zur Sitzung auf der SPD-Homepage. red