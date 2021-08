SPD trifft sich heute bei Sirona

Bensheim. Die SPD-Fraktion setzt die Reihe ihrer Besichtigungen im Rahmen der Sommertour fort. Am heutigen Dienstag (17.) steht der geplante Ausbau eines Weges am Berliner Ring auf dem Programm. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Berliner Ring 5 vor der Einfahrt zur Firma Sirona. Interessierte Gäste sind willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bekanntlich will Denstplay Sirona seinen Lieferverkehr neu ordnen. Dadurch sollen insbesondere die Werner-von-Siemens-Straße, die Wormser Straße und die Fabrikstraße vom Lkw-Verkehr entlastet werden.

Geplant ist, den Berliner Ring am Südwestende des Standortes zu verlängern und an die Fabrikstraße anzuschließen, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung.

Öffentliche Flächen seien durch die Planung nicht tangiert. Es handele sich ausschließlich um Privatgelände der Sirona. Die Kosten zur Umsetzung der Maßnahme trage alleine die Firma.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei dieser Gelegenheit will sich die Fraktion auch einen allgemeinen Überblick über die derzeitige Verkehrssituation in diesem Bereich verschaffen, heißt es in der von Jürgen Kaltwasser herausgegebenen Pressemitteilung abschließend. red