SPD tauscht sich aus

Bensheim. Zu ihrer wöchentlichen Sitzung trifft sich die SPD-Fraktion am heutigen Dienstag (18.) um 19 Uhr im Hotel Felix unter Beachtung der tagesaktuellen Pandemiebestimmungen. Ab 19.30 Uhr steht ein Meinungsaustausch mit Kollegen der Lorscher SPD auf dem Programm, wie Geschäftsführer Michael Sydow mitteilt.

Dabei sollen Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit ausgelotet werden. Fragen der Flächennutzung und Raumordnung stehen ebenfalls auf der Agenda. Letztendlich diene dieses Gespräch auch dem Austausch über die jeweiligen Arbeitsweisen der beiden Gremien, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit Interesse habe man die Berichterstattung in der Presse zur Kenntnis genommen, wonach die von der Stadtverordnetenversammlung Bensheim zur Belebung der Innenstadt bereits im Dezember 2020 beschlossene Neugestaltung des Spielplatzes am Wambolter Hof einschließlich der Schaffung eines Zuganges zum Bachlauf der Lauter in diesem Frühjahr endlich umgesetzt werden könne.

Die vorliegend äußerst lange Genehmigungsdauer für ein vergleichsweises kleines Vorhaben sei alles andere als ein Ruhmesblatt, heißt es in der von Jürgen Kaltwasser herausgegebenen Presseerklärung abschließend. red

