SPD startet ihr Sommerprogramm

Auerbach. Zum Auftakt ihres Sommerprogramms besichtigt die SPD-Fraktion am Dienstag, 27. Juli, das für den Neubau von zwei Sporthallen vorgesehene Gelände am Berliner Ring. Bauherren sind die beiden größten Sportvereine der Stadt, die TSV Auerbach und die SSG Bensheim. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor Ort am Berliner Ring/Winkelbach, wie Stadtverordneter Michael Sydow mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Vereine planen eine Drei-Feld-Sporthalle mit Tribüne und Nebenräumen. „Mit diesem Projekt soll gleichzeitig der wachsende Bedarf der Bensheimer Schulen an Hallenflächen gedeckt werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Fraktion. Nach der Besichtigung findet ein Meinungsaustausch mit der Vereinsspitze der TSV Auerbach um Präsident Günther Kuch statt. Ein weiteres Thema ist die nach wie vor geschlossene städtische Skateranlage. Interessierte Gäste sind zum Ortstermin willkommen, schreibt die Fraktion abschließend. red