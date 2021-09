SPD spricht mit Bürgerhaus-Pächter in Bensheim

Bensheim. „Endlich ist es soweit“, freut sich die SPD-Fraktion in einer Pressemitteilung über die zum 1. Oktober geplante Wiedereröffnung des Bürgerhauses. In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (21.) im Hotel Felix wird der künftige Betreiber Benjamin Huckele zu Gast sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beginn ist um 18.30 Uhr. Interessierte Gäste sind willkommen. Die Hygienevorschriften werden beachtet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach der Grundsanierung des 45 Jahre alten Gebäudes wolle man sich über das Nutzungskonzept unter Einbeziehung des Dalberger Hofes informieren lassen. Wie sieht die Preisgestaltung für örtliche Nutzer aus?, ist eine auch die Vereine interessierende Frage. Schließlich wolle man sich im Hinblick auf die Ausrichtung als Kultur- und Kongresszentrum aus erster Hand informieren und über den Image- und Attraktivitätsgewinn für Bensheim austauschen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung bereitet die Fraktion die Sitzungen der Ausschüsse sowie der Stadtverordnetenversammlung am 7. Oktober vor. Schließlich stehen noch Berichte aus den Sitzungen der Ortsbeiräte auf der Tagesordnung. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2