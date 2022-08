SPD setzt ihre Sommertour fort

Bensheim. Nach einer „schöpferischen“ Pause am morgigen Dienstag (9.) setzt die SPD - Fraktion in der kommenden Woche ihre Sommertour mit gleich drei Terminen fort.

Zunächst steht am Montag, 15. August, ein gemeinsamer Besuch mit den Grünen beim VfR Fehlheim auf dessen Einladung auf dem Programm. Treffpunkt ist um 19 Uhr auf dem Sportplatz, wie Geschäftsführer Michael Sydow mitteilt.

In Fehlheim und Langwaden

Nach einer Platzbesichtigung führt der Vereinsvorstand durch die Turnhalle und das Dorfgemeinschaftshaus. Den Abschluss bildet ein offener Austausch zwischen Verein und Politik im Biergarten des Sportplatzes.

Tags darauf am 16. August macht die Fraktion um 19 Uhr einen Abstecher nach Langwaden, Bensheims kleinstem Stadtteil. Dort steht ein Meinungsaustausch mit Vertretern des Ortsbeirates sowie des Umweltverbandes „Mensch vor Verkehr“ zum aktuellen Stand der geplanten ICE-Neubaustrecke von Frankfurt nach Mannheim auf dem Programm.

Am Donnerstag, 18. August, schließt man sich einem Besuch der sozialdemokratischen Kreistagsfraktion beim Gewässerverband Bergstraße in Lorsch an. Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Verbandsgeschäftsstelle. red