SPD kritisiert Mietpreis für Vereine

Bensheim. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht und freuen uns auf die kommenden Veranstaltungen“, mit diesen Worten begrüßte Adriana Filippone den neuen Betreiber des grundsanierten Bensheimer Bürgerhauses, Benjamin Huckele, zu einem Meinungsaustausch in der SPD-Fraktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kultur sollte nach wie vor einen wichtigen und besonderen Platz in der Stadt einnehmen. Vor allem wünschten sich die Sozialdemokraten eine enge Kooperation mit anderen Veranstaltern in Bensheim, um das vorhandene Potenzial voll ausschöpfen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Huckele stellte sein Betriebskonzept der eigens dafür gegründeten Bensheimer Event GmbH des unter der Marke „Kultur - und Kongresszentrum“ (KuKo) an den Start gehenden Bürgerhauses vor. Damit würden Bürgerhaus, Dalberger Hof, Wappensaal und Parktheater gemeinsam auch überregional beworben. Beim Einblick in die Preistabelle legte sich der Event-Manager noch eine gewisse Zurückhaltung auf. Hier werde noch an der einen oder anderen Stelle nachjustiert. Vereinsnutzungen seien je nach Einzelfall preisreduziert möglich und bewegten sich je Nutzung bei 150 bis 200 Euro.

„Das werden sich viele Vereine nicht leisten können“, so Michael Sydow auf den Plan. „Da wird die Luft dünn“. Er sieht hier die Stadt in der Pflicht, im Rahmen der Vereinsförderung für Abmilderung zu sorgen. In die gleiche Kerbe schlug Stadträtin Josefine Koebe, die sich ebenfalls dafür stark machte, eine konsensfähige Lösung für die Vereine zu finden. Gleichzeitig trug sie die Bitte nach einem sensiblen Umgang mit dem (bisherigen) Bürgerhaus an den Betreiber heran.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei allem Verständnis für eine betriebswirtschaftlich ausgerichtete Führung des Hauses sollte sich die gesamte Stadtgesellschaft damit identifizieren können. Dies könnte beispielsweise auch dadurch geschehen, dass auf der Homepage der Betreibergesellschaft die Kopfzeile „Aus Bensheimer Bürgerhaus wird KuKo“ durch „Bürgerhaus bietet neue Räume für KuKo“ ausgetauscht werde. Insgesamt zeigte sich die Fraktion von Huckeles Konzept angetan und sieht darin einen Image - und Attraktivitätsgewinn für Bensheim. Man verspreche sich durch die kreativen Ansätze des Betreibers eine zusätzliche Belebung unserer Stadt, schreibt die Fraktion.