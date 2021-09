SPD-Infostand und Wahlanalyse

Bensheim. Am Samstag (25.) richtet die SPD Bensheim von 9.30 Uhr bis 13 Uhr nochmals einen Informationsstand vor dem Haus Fleck in der Bensheimer Fußgängerzone ein. Dabei wird Direktkandidat Sven Wingerter bis 11 Uhr anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen, heißt es in der Pressemitteilung.

Flyer und Informationsmaterialien liegen auf Tischen aus. Die tagesaktuell geltenden Hygienevorschriften werden selbstverständlich beachtet.

Am Sonntag treffen sich die Sozialdemokraten ab 19 Uhr im Hotel Felix in Bensheim, um erste Analysen des Wahlergebnisses vorzunehmen. Interessierte Gäste sind willkommen. Auch hier sind die pandemiebedingten Vorgaben einzuhalten, schreibt die Partei abschließend. red