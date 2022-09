SPD heute bei der GGEW zu Gast

Bensheim. Im Rahmen ihrer Sommertour biegt die SPD-Fraktion auf die Zielgerade ein. Am heutigen Dienstag (13.) sind die Sozialdemokraten ab 19 Uhr zu Gast beim örtlichen Energieversorgungsunternehmen GGEW in Bensheim. Diesem Treffen schließen sich auch Mitglieder des auf Parteiebene ins Leben gerufenen Arbeitskreises Klimapolitik an. Zentrales Thema wird die aktuelle Entwicklung auf dem Energiemarkt, einschließlich der Preisentwicklung bei Strom und Gas, sein. Auch die Auswirkungen auf den Bäderbetrieb sind dabei von Interesse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem steht der Ausbau erneuerbarer Energiegewinnung auf der Agenda. „Aufgrund der Verknappung und damit einhergehender Preisexplosion fossiler Energieträger infolge Putins Angriffskriegs auf die Ukraine sind wir alle gefordert, größtmögliche Anstrengungen zu unternehmen und Lösungsmöglichkeiten zu generieren“, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser. Damit seien alle Ebenen verpflichtet, ihren Beitrag zu leisten, heißt es abschließend. red