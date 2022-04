SPD hakt nach bei Mobilitätskonzept

Bensheim. Zu ihrer wöchentlichen Sitzung lädt Fraktionsgeschäftsführer Michael Sydow die SPD - Fraktion am heutigen Dienstag (26. April) ab 19 Uhr ins Hotel Felix ein. Interessierte Gäste sind willkommen.

Zunächst beschäftigen sich die Sozialdemokraten mit dem Stand der Umsetzung verschiedener Investitionsmaßnahmen, die in den Haushaltsplänen 2021 und 2022 veranschlagt sind. Des Weiteren werden mögliche Anträge und Anfragen für die kommende Sitzungsrunde vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Arbeiten am Brückweg

Im Rahmen der geplanten Sanierungsmaßnahmen an der Brücke im Brückweg in Auerbach sollte geprüft werden, inwieweit auch an der Nordseite der Brücke sowie den beiden Rampen ein kombinierter Rad- und Fußweg errichtet werden könne, so Stadtverordneter Ralph Stühling. Aktuellen müssten Fußgänger und Radfahrer jeweils ab den Kreuzungen Berliner Ring und Schillerstraße die Fahrbahn wechseln, um die Bahnstrecke zu überqueren. Mit dem geplanten neuen Wohnquartier auf dem jetzigen Betriebsgelände der Firma Sanner komme der Brücke eine zusätzliche Bedeutung für Fußgänger und Radfahrer zu.

Schließlich beschäftigt sich die Fraktion noch mit der ausführlichen und kompetenten Beantwortung einer gemeinsamen Anfrage mit den Koalitionspartnern CDU und FDP zum Dauerbrenner „Tempo 30“ in Bensheim. In diesem Zusammenhang wird an die Vorlage des immer noch in Planung befindlichen Mobilitätskonzeptes (Verkehrskonzept) erinnert, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser. red