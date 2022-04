SPD für Null-Wabe ab dem Jahr 2023

Bensheim. Nachdem durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ab Juni dieses Jahres die neue Stadtbuslinie ihren Betrieb aufnehmen wird, stehen weitere Verbesserungen beim Öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) auf der Agenda der SPD-Fraktion. In ihrer heutigen (19.) Sitzung beraten die Sozialdemokraten über die Einführung einer sogenannten „Null-Wabe“ innerhalb der Tarifstruktur des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) ab 2023.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fraktion trifft sich um 19 Uhr im Hotel Felix. Interessierte Gäste sind willkommen. In einer „Null-Wabe“ gelte ein deutlich reduzierter Fahrpreis gegenüber dem Regeltarif, was zu einer größeren Akzeptanz des ÖPNV führe, heißt es in einer Pressemitteilung. Innerhalb Bensheims ermäßige sich dieser beispielsweise für erwachsene Nutzer von derzeit 2,20 auf 1,80 Euro. Nach einer aktuellen Mitteilung des Magistrats auf eine gemeinsame Anfrage mit den Koalitionspartnern CDU und FDP belaufe sich der Ausgleich der dadurch von der Stadt an den VRN zu leistenden erwarteten Mindereinnahmen auf rund 29 000 Euro für das Jahr 2023.

Soweit sich durch die Einführung der „Null-Wabe“ Fahrgastzuwächse ergeben, werden die daraus resultierenden Mehreinnahmen zugunsten der Stadt verrechnet, heißt es in der Antwort des Magistrats weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weiter auf der Tagesordnung steht die Beantwortung der Anfrage von CDU, SPD und FDP zum Stand der Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum städtischen Sirenennetz, schreibt die Fraktion. red