SPD -Fraktion wählt neuen Vorstand

Bensheim. Personalentscheidungen stehen im Mittelpunkt der nächsten Sitzung der SPD-Fraktion. Geschäftsführer Michael Sydow lädt dazu für Dienstag (28.) um 19 Uhr ins Hotel Felix ein.

Zunächst steht die turnusmäßige Neuwahl des Fraktionsvorstandes für den Rest der laufenden Wahlperiode an. Anschließend benennt die Fraktion ihre Bewerber zur Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für 2024 bis 2028.

Vorbereitung auf die Ausschüsse

Zudem steht die Behandlung der Magistratsvorlagen zur Vorbereitung der städtischen Ausschusssitzungen in der Woche ab dem 6. März auf der Tagesordnung, heißt es in der Pressemitteilung der Sozialdemokraten weiter. Schließlich beschäftigt sich die Fraktion mit dem Erscheinungsbild der rund 60 städtischen Kinderspielplätze. In welchem Zustand präsentieren sich die einzelnen Anlagen, wo besteht Verbesserungsbedarf bei der Ausstattung und gibt es zusätzliche Bedarfe?.

Organisatorische Fragen, Berichte und Mitteilungen sowie aktuelle Themen beschließen die umfangreiche Tagesordnung. red