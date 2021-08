SPD-Fraktion bei der Stadtteiltour

Bensheim. Mitglieder der SPD-Fraktion nehmen heute (31.) zunächst an der Stadtteiltour von Bürgermeisterin Christine Klein in Auerbach teil. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Bürgerhaus Kronepark. Die Route führt über den Bangert und den Auerbacher Bahnhof weiter über die Wilhelmstraße und den Brückweg zur Darmstädter Straße. Nach einem Halt an der Burggraf-Anlage geht es zurück zum Kronepark.

Dort erläutern Bürgermeisterin Klein und Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung laufende und geplante Projekte in Auerbach. Mit von der Partie ist auch Ortsvorsteher Robert Schlappner.

In der anschließenden Fraktionssitzung beschäftigen sich die Sozialdemokraten mit dem aktuellen Stand laufender und geplanter städtischer Projekte und Maßnahmen. Dabei wolle man Prioritäten für den nach der Sommerpause zu beratenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 festlegen.

Berichte und Mitteilungen runden die Tagesordnung ab, schreibt die Fraktion abschließend. red

