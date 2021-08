SPD-Fraktion bei der Feuerwehr

Bensheim. Die SPD-Fraktion in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung besucht im Rahmen ihrer Sommertour die Freiwillige Feuerwehr Bensheim. Am kommenden Dienstag, 10. August, sind die Sozialdemokraten ab 19 Uhr zu Gast im Feuerwehr-Stützpunkt an der Robert-Bosch-Straße.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bensheim stellen im Ehrenamt den Brand- und Katastrophenschutz sicher. Gerade erst wurde die Notwendigkeit von schlagkräftigen Feuerwehren bei der aktuellen Hochwasserkatastrophe unter Beweis gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Im Gespräch mit der Feuerwehrführung will man sich über anstehende Investitionen im Rahmen des neuen Bedarfs- und Entwicklungsplanes informieren. Hinzu kommen Maßnahmen zur Sicherstellung der kritischen Infrastruktur der Stadt bei Hochwasser und Stromausfall.

„Für die Sicherheit der Bürger sind die Freiwilligen Feuerwehren absolut notwendig“, so Stadtverordneter Ralph Stühling, ein bundesweiter Fachmann des Brand- und Katastrophenschutzes.

Weiteres Gesprächsthema mit den Brandschützern wird auch die bundesweite Diskussion zur Warnung der Bevölkerung mittels Sirenen sein. Eine Überprüfung im vergangenen Jahr habe dabei landesweit Mängel und damit Handlungsbedarf aufgezeigt, schreibt die Fraktion abschließend. red