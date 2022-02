SPD diskutiert über Putins Krieg

Bensheim. Zu ihrer turnusmäßigen Sitzung kommt die SPD-Fraktion in dieser Woche ausnahmsweise am Mittwoch (2.) zusammen. Beginn ist bereits um 18 Uhr. Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser lädt hierzu in Präsenz ins Hotel Felix ein. Gäste sind willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus aktuellem Anlass diskutieren die Sozialdemokraten zunächst die aktuelle weltpolitische Lage nach dem brutalen Überfall Putins auf die Ukraine. Diesem kriegerischen Einmarsch in ein souveränes Land mitten in Europa müsse mit aller Härte begegnet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Im weiteren Verlauf der Sitzung steht die geplante Stilllegung weiterer städtischer Waldflächen auf der Tagesordnung, nachdem inzwischen die Antwort des Magistrats auf eine entsprechende Anfrage der Koalitionsfraktionen vorliegt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die klimatischen Veränderungen machten auch vor unseren Wäldern nicht Halt, schreiben die Sozialdemokraten. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Gemeinsam mit der Forstwirtschaft gelte es, die Herausforderungen zu meistern. Zudem beschäftigt sich die Fraktion mit möglichen Anträgen für die Sitzungsrunde der städtischen Gremien, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red