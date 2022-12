SPD besucht den Weihnachtsmarkt

Bensheim. Am Mittwoch (14.) um 18.30 Uhr trifft sich die SPD Bensheim zu einem gemütlichen Bummel über den Weihnachtsmarkt. In lockerer Atmosphäre will man positive, aber auch negative Aspekte kritisch beleuchten.

Um 19.30 Uhr beginnt dann die Vorstandssitzung im Hotel Felix. Dabei wird der Vorsitzende Jürgen Kaltwasser über die Wahlkreiskonferenz berichten. Dort wurde bekanntlich die Stadträtin Josefine Koebe zur Landtagskandidatin des Kreises Bergstraße Ost und Susanne Boor zu ihrer Ersatzkandidatin gewählt.

Neujahrsempfang am 22. Januar

Aber auch der anstehende Neujahrsempfang der SPD am 22. Januar soll an diesem Abend detailliert geplant werden. Für die Verabschiedung des Haushalts 2023 am Donnerstag seien einige interessante Entscheidungen geplant. Jürgen Kaltwasser wird als Fraktionsvorsitzender darüber, aber auch über andere geplante Vorhaben in der Stadt informieren.

Ein Austausch über weitere Themen aus der Kommunalpolitik, aber auch aus der Bundespolitik soll die Vorstandssitzung beschließen, heißt es abschließend. red