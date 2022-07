SPD besucht das Geburtshaus

Bensheim. Die SPD-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung startet ihre diesjährige Sommertour mit einem Besuch des Geburtshauses in Bensheim. Am Dienstag (2.) sind die Sozialdemokraten ab 19 Uhr zu Gast bei dieser Einrichtung in der Fehlheimer Straße 62.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Schließung der früheren Geburtsstation des Heilig-Geist-Hospitals konnten Schwangere ab September 2019 – von Hausgeburten einmal abgesehen – vorübergehend nicht mehr in der größten Stadt des Kreises entbinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Anfang 2021 hat das Geburtshaus seinen Betrieb aufgenommen und seit April des gleichen Jahres gibt es wieder „echte Bensheimerinnen und Bensheimer“. „Wir freuen uns über einen informativen Austausch mit dem gemeinnützigen Trägerverein über dessen Arbeit und Angebote“, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser. red