Bensheim. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie soll die Bevölkerung über das Wahlprogramm der SPD für die Kommunalwahl am 14. März informiert werden. Deshalb werden an Infoständen Informationen ausliegen, die darauf hinweisen, welche Aktivitäten aus Sicht der SPD nötig sind, um Bensheim auch in den nächsten Jahren weiter zu entwickeln.

Allerdings werden die Infostände vorerst kontaktlos organisiert. Das Infomaterial wird auf Tischen ausliegen, aber es wird niemand angesprochen werden. In „respektvoller Entfernung“ werden aber zwei Ansprechpartner bereit stehen, um eventuell auftretende Fragen von Bürgern zu beantworten. Selbstverständlich werden dabei alle vorgeschriebenen Hygieneregeln eingehalten, schreibt die SPD.

Diese Infostände werden an diesem Samstag (20.) vor dem Haus Fleck am Marktplatz zu finden sein, am 27. Februar vor dem Edeka-Markt in der Fabrikstraße sowie am 6. und am 13. März wieder vor dem Haus Fleck. red