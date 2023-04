SPD bereitet Versammlung vor

Bensheim. Für Mittwoch (19.) um 19 Uhr lädt der Vorsitzende Jürgen Kaltwasser zur Vorstandssitzung der SPD Bensheim ins Hotel Felix ein.

Dabei will man sich vor allem mit der Organisation der Mitgliederversammlung am 26. April befassen, in deren Rahmen die satzungsmäßige Neuwahl des Vorstandes stattfindet. Sowohl den Ablauf als auch die Liste der zu wählenden Kandidaten will man nochmals besprechen, wie die SPD mitteilt.

Jubiläum am 9. August

Am 9. August wird die Bensheimer SPD 120 Jahre alt. Wie soll dieser Tag gefeiert werden? Im Rahmen eines Austauschs will man sich darüber Gedanken machen. Soll die SPD gemeinsam mit den Jusos des Kreises Bergstraße am diesjährigen Winzerfestumzug teilnehmen? Auch diese Frage soll an diesem Abend diskutiert werden.

Nach Informationen von Jürgen Kaltwasser über Neuigkeiten aus der Fraktion und den Ausschüssen wird ein Austausch über weitere Themen aus der Kommunalpolitik, aber auch aus der Bundespolitik die Vorstandssitzung beschließen, heißt es abschließend. red