SPD bereitet Sitzungsrunde vor

Bensheim. Die wöchentliche Sitzung der SPD-Fraktion findet am Dienstag (8.) ab 18 Uhr in Form einer Zoom-Konferenz statt, teilt Geschäftsführer Michael Sydow mit. Dabei steht zunächst die Vorbereitung der Ausschusssitzungen auf der Tagesordnung. Nachdem auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Februar verzichtet worden war, haben sich die Mandatsträger jetzt durch ein dickes Vorlagenbündel durchzukämpfen.

Marktplatz ein Thema

Zentrales Thema dürfte dabei die weitere Vorgehensweise beim Marktplatz sein. Dazu empfehle der Magistrat zur Umsetzung des Beschlusses vom Dezember 2020, die Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbes weiterzuverfolgen.

Zufrieden zeigt sich die Fraktion mit dem vom Magistrat vorgelegten Gesamtkonzept aller Bensheimer Stadtbuslinien. In diesem Zuge könne auch die neue Linie entlang des Berliner Ringes mit der Anbindung des Ärztehauses zum Sommerfahrplanwechsel am 22. Juni an den Start gehen.

Zudem beschäftigt sich die Fraktion mit der Vorbereitung der anstehenden Sitzungen der Ortsbeiräte und mit den Ergebnissen der bereits stattgefundenen Zusammenkünfte der Stadtteil-Vertretungen.

Themen der nächsten Koalitionsrunde mit CDU und FDP sowie die Behandlung von Anträgen und Anfragen runden die umfangreiche Tagesordnung ab, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Fraktion. red