SPD bereitet Klausurtagung vor

Bensheim. Die Nachbetrachtung der Stadtverordnetenversammlung beschäftigt die SPD-Fraktion am heutigen Dienstag (12.). Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser lädt hierzu ab 19 Uhr ins Hotel Felix ein. Interessierte Gäste sind willkommen.

Zwar liege die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Haushaltsplanes für das laufende Jahr noch nicht vor, so werfe der Etat für das Jahr 2022 bereits seine Schatten voraus, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Im Rahmen einer Klausurtagung in der zweiten Novemberhälfte werde man sich damit eingehend auseinandersetzen.

Im Vorfeld der nächsten Sitzung des Bauausschusses zum Bebauungsplan Seegenberg wird auch dieses Thema Gegenstand der weiteren Beratungen der Fraktion sein. Im Interesse aller am Verfahren Beteiligter würde man es begrüßen, wenn vorliegend das „einfache Verfahren“ in ein ordentliches Bauleitplanverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung überführt würde, so Jürgen Kaltwasser. red