SPD bereitet Haushaltsklausur vor

Bensheim. Mit einer umfangreichen Tagesordnung beschäftigt sich die SPD-Fraktion in dieser Woche. Die Sitzung findet heute (1.) um 19 Uhr im Hotel Felix statt.

Zunächst geht es um die Vorbereitung der Haushaltsklausur am 12. Juni. Dazu wurde bereits ein umfangreicher Themen- und Fragenkatalog erstellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Des Weiteren wird sich die Fraktion mit dem Friedhof in Auerbach beschäftigen. Bereits im Jahr 2016 habe die Stadt geplant, mit der Sanierung der Kirchenmauer auch für das ehemalige Friedhofsgelände ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept zu erstellen, wie Ralph Stühling anmerkt.

In der Folgezeit habe sich der Ortsbeirat Auerbach mit einer ersten Kostenschätzung beschäftigt. Die Fraktion interessiert sich jetzt für den aktuellen Stand der Umsetzung der Maßnahme. Schließlich stehe die künftige Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten auf der Tagesordnung. Dabei stehe der Kontakt- und Informationsaustausch im Fokus, wie es abschließend heißt. red