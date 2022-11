SPD bereitet die Ausschüsse vor

Bensheim. Die wöchentliche Sitzung der SPD-Fraktion steht ganz im Zeichen der Vorbereitung der anstehenden Ausschusssitzungen. Geschäftsführer Michael Sydow lädt dazu für Dienstag (22.) um 19 Uhr ins Hotel Felix ein. Interessierte Gäste sind willkommen.

Die Magistratsvorlage zur Sanierung und Erweiterung des früheren Schulhauses in Hochstädten zu einem Mehrfunktionsgebäude werde mitgetragen, heißt es in einer Pressemitteilung. In dem Gebäude sind die örtliche Kindertagesstätte sowie die Stadtteildokumentation mit Archiv untergebracht. Aufgrund der großen Nachfrage nach Kita-Plätzen ist im Rahmen der Sanierung der Anbau eines zweiten Gruppenraumes vorgesehen.

Begrüßt werde ebenfalls der geplante Einbau einer neuen LED-Beleuchtungsanlage einschließlich Sicherheitsbeleuchtung beim Parktheater, zumal aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt die Umrüstung zu erheblichen Einsparungen bei den Stromkosten führen werde.

Der vorgelegte Entwurf zur Erstellung eines Mobilitätskonzeptes findet die Zustimmung der Fraktion. Bereits 2016, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser, sei eine Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, wie das Mobilitätskonzept früher hieß, beschlossen worden. Jetzt hoffe man auf eine planmäßige Umsetzung ohne weitere Verzögerungen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red