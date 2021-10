SPD berät über Hochwasserschutz

Bensheim. Mit letzten Vorbereitungen der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 7. Oktober beschäftigt sich die SPD -Fraktion in ihrer Sitzung am Dienstag (5.). Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser lädt dazu für 19 Uhr ins Hotel Felix ein. Gäste sind willkommen. Die tagesaktuellen Pandemieregelungen sind zu beachten, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Im weiteren Verlauf der Sitzung berichten Stadträtin Josefine Koebe, Eva Middleton und Adriana Filippone über ein Treffen mit Vertreterinnen von Pro Familia Bensheim. Weiterhin beschäftigt sich die Fraktion mit Fragen des lokalen Hochwasserschutzes. Dieses Thema hatte auch breiten Raum in der vorigen Sitzung des Ortsbeirates Zell eingenommen und für lebhafte Diskussionen gesorgt, wie Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser anmerkt.

Vorliegend wolle man einen Abgleich des Beschlusses des Ortsbeirates vom 30. September mit dem Inhalt des Koalitionsantrages von CDU, SPD und FDP vornehmen. Berichte und Mitteilungen runden die Tagesordnung ab, schreibt die Fraktion abschließend. red