SPD Bensheim spricht über GGEW-Fusion

Bensheim. Mit den Nachbetrachtungen der Ergebnisse der Ausschusssitzungen beschäftigt sich die SPD-Fraktion in ihrer Sitzung heute (14.) Dazu lädt Geschäftsführer Michael Sydow für 19 Uhr ins Hotel Felix ein. Interessierte Gäste sind willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Magistratsvorlage zur Fusion der GGEW AG Bergstraße und der Energieried Lampertheim wird vorbehaltlos mitgetragen, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. „Die Fusionierung führt im Ergebnis zu einer Stärkung der Position am hart umkämpften Markt“, so Stadtverordneter Werner Bauer. Die beiden Partner würden damit zukunftsfähig aufgestellt.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Grünes Licht signalisieren die Sozialdemokraten bei der Neuausrichtung der städtischen Marketing- und Entwicklungsgesellschaft (MEGB). Die Übertragung der Aufgaben des bisher als Stabsstelle geführten Stadtmarketings sowie der Wirtschaftsförderung auf die MEGB werde als sinnvoll erachtet, zumal dadurch Reibungsverluste vermieden werden könnten.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Kita, MEGB und GGEW bei der Sitzung der FWG Bensheim Mehr erfahren Fraktion SPD Bensheim bereitet Ausschüsse vor Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel FWG MEGB und Radbrücke sind Themen ei der FWG Bensheim Mehr erfahren

Ausdrücklich begrüßt die Fraktion die Berechtigung der MEGB, künftig Aufgaben des sozialen Wohnungsbaus für die Stadt zu übernehmen. Aufgrund des bestehenden Nachholbedarfs auf diesem Gebiet schaue man sehr genau darauf, dass zeitnah auch geliefert werde, so Fraktionschef Jürgen Kaltwasser.

Berichte aus den Sitzungen der Ortsbeiräte West, Mitte, Auerbach und Hochstädten sowie weitere aktuelle Themen runden die Tagesordnung ab, schreiben die Sozialdemokraten abschließend. red