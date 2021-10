SPD Bensheim spricht mit der Bürgerinitiative

Bensheim. Im Mittelpunkt der nächsten Sitzung der SPD-Fraktion am Dienstag (26.) steht ein Meinungsaustausch mit Vertretern der Initiative „Rettet Bensheim“. Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser lädt ab 19 Uhr ins Hotel Felix ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Initiative sieht die Planung der beiden Bensheimer Sportvereine TSV Auerbach und SSG Bensheim kritisch, am Berliner Ring zwei neue Sporthallen zu errichten, und möchte die gesamte Fläche als unversiegelte Grünfläche erhalten. Die Position der Sozialdemokraten sei eindeutig, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Im Sommer sei man nach einem Ortstermin und Gesprächen mit den beiden Vereinen zu der Überzeugung gelangt, dass vorliegend dringender Bedarf an zusätzlichen Hallenflächen bestehe, zumal auch der Kreis Bergstraße als Schulträger an seine Grenzen stoße. „Wir stehen hinter der Planung und unterstützen das Vorhaben der TSV Auerbach und SSG Bensheim“, so Ralph Stühling.

Trotz der Festlegung im Sinne der Vereine tausche man sich gerne mit der Initiative aus, um auch deren Sichtweise zu hinterfragen, so Fraktionschef Kaltwasser.

Im weiteren Verlauf der Sitzung steht die Vorbereitung der Ausschusssitzungen ebenso auf der Tagesordnung wie der vorgesehene Ortstermin des Bauausschusses am Mittwoch (27.) zum Baugebiet Seegenberg sowie die Informationsveranstaltung zum geplanten Neubau einer Groß-Kita für die Stadtteile Fehlheim und Schwanheim, schreibt die SPD-Fraktion abschließend. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2