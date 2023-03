SPD Bensheim bereitet Ausschüsse vor

Bensheim. Im Rahmen ihrer wöchentlichen Sitzung beschäftigt sich die SPD-Fraktion zunächst mit der Vorbereitung der städtischen Ausschusssitzungen in dieser Woche. Dazu lädt Geschäftsführer Michael Sydow für Dienstag (7.) ab 19 Uhr ins Hotel Felix ein.

Die Projektvorlage des Magistrats zur Umsetzung des Stufenkonzeptes „Einsatzszenario Stromausfall“ im Bereich des Katastrophenschutzes werde begrüßt, so Stadtverordneter Ralph Stühling. Den dafür veranschlagten Investitionskosten in Höhe von 300 000 Euro stimme man gerne zu. Im Einzelnen ist die Ausrüstung der Feuerwehrgerätehäuser in den Stadtteilen Fehlheim, Hochstädten, Schönberg und Zell mit einer Notstromeinspeisung sowie einer Brandmeldeanlage vorgesehen. Weitere Brandmeldeanlagen sind für die Gerätehäuser in den Stadtteilen Langwaden und Wilmshausen geplant.

Im weiteren Verlauf der Sitzung beschäftigt sich die Fraktion nochmals mit möglichen Verbesserungen im Zusammenhang mit den städtischen Buslinien. Hierzu liegen inzwischen Rückmeldungen aus dem Rathaus vor. Einzelne Vorschläge werden dabei aufgegriffen, freut sich die Fraktion. So sei beispielsweise ein Austausch der Liniennetzpläne sowie die Montage einer neuen Haltestellenbeschilderung am Zentralen Omnibusbahnhof geplant.

Schließlich werden noch die Ortsbeiratssitzungen der laufenden Woche ein Thema sein, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Sozialdemokraten. red