SPD Bensheim auf Ortstermin in der Bachgasse

Bensheim. Kommunalpolitische Themen der Stadtteile Auerbach und Hochstädten stehen im Fokus der nächsten Sitzung der SPD-Fraktion. Die Verkehrs - und Parkplatzsituation in der Bachgasse und beim Fürstenlager steht dabei oben an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fraktionsgeschäftsführer Michael Sydow lädt hierzu zunächst zu einem Ortstermin am Dienstag (17.) um 19 Uhr ein. Treffpunkt ist der Parkplatz in der oberen Bachgasse. Interessierte Bürger sind eingeladen. Nach Auffassung der Sozialdemokraten stehe auch die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten, also das Land Hessen, in der Verantwortung, vorliegend zu machbaren Lösungen beizutragen.

Im Anschluss an den Ortstermin setzt die Fraktion ihre Beratungen im ehemaligen Rathaus in Auerbach fort. Dabei wird auch ein Antrag des Fördervereins Hochstädten bezüglich einer finanziellen Beteiligung der Stadt Bensheim an den Unterhaltungs- und Betriebskosten des Hochstädter Hauses beraten. Bekanntlich handelt es sich vorliegend um das einzige Dorfgemeinschaftshaus in Bensheim, das nicht in städtischer Trägerschaft steht, sondern von einem Verein betrieben und unterhalten wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir unterstützen das berechtigte Anliegen des Fördervereins grundsätzlich und streben eine über Fraktionsgrenzen hinausgehende einvernehmliche Lösung ab dem kommenden Haushaltsjahr an“, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser. red