SPD Bensheim analysiert Ergebnis der Bundestagswahl

Bensheim. Für Mittwoch (20.) um 19 Uhr lädt Jürgen Kaltwasser zur Vorstandssitzung der SPD ins Hotel Felix ein. Dabei haben die Mitglieder wieder die Möglichkeit, Themen, die ihnen am Herzen liegen, in der Sitzung zu diskutieren. Sicher werde der Ausgang der Bundestagswahl einen breiten Raum in der Diskussion einnehmen. In die Nachbetrachtung einfließen werden auch Ergebnisse und Analysen der lokalen und regionalen Wahlergebnisse, die der Vorstand zusammengestellt hat.

Zudem wird Stadträtin Josefine Koebe einen Konzeptvorschlag für die neue Veranstaltungsreihe „Salon Rouge“ unterbreiten. Hier sollen außerhalb der regulären Vorstandssitzungen übergeordnete Themen mit Mitgliedern und Nichtmitgliedern diskutiert werden.

Berichte aus der Fraktion

Berichte aus der Fraktion und ein Austausch über weitere aktuelle Themen werden die Vorstandssitzung beschließen. „Selbstverständlich werden bei dieser Zusammenkunft alle derzeit geltenden Hygieneregeln eingehalten“, so Kaltwasser. red