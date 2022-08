SPD beim Diakonischen Werk

Bensheim. Am heutigen Dienstag (23.) setzt die SPD-Fraktion ihre Sommertour fort. Dabei ist ein Besuch bei der Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werks Bergstraße in Bensheim vorgesehen. Treffpunkt ist um 19 Uhr bei der Unterkunft am Weidenring 35, wie Geschäftsführer Michael Sydow mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach zwei Jahren Pandemie und den aktuell großen Herausforderungen gerade im sozialen Bereich, ausgelöst durch Putins Einmarsch in die Ukraine, wollen sich die Sozialdemokraten im Gespräch mit dem Leiter der örtlichen Einrichtung, Tobias Lauer, über die Situation vor Ort informieren.

Die Diakonie zählt zu den großen Wohlfahrtsverbänden in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Im Kreis Bergstraße ist die Organisation an den Standorten Bensheim, Lampertheim, Bürstadt, Rimbach und Wald-Michelbach für ihre Klientel wohnortnah erreichbar.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kultur Neue Spielzeit im Bensheimer Parktheater Mehr erfahren

Die Tätigkeitsfelder liegen hauptsächlich in den Bereichen Beratungsdienste, Gemeindepsychiatrie, Wohnungsnotfallhilfe und Tafelarbeit. Als sozialer Dienst der evangelischen Kirche arbeite die Diakonie eng mit weiteren diakonischen Einrichtungen zusammen, schreibt die Fraktion abschließend. red