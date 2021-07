SPD befasst sich mit Kita-Neubau

Bensheim. Mit den Ergebnissen der Ausschussberatungen befasst sich die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen ihrer heutigen (6.) Sitzung. Dazu lädt Fraktionsvorsitzende Eva Middleton ab 19 Uhr ins Hotel Felix ein. Dabei wollen die Sozialdemokraten letzte Weichenstellungen für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15. Juli treffen, insbesondere zum Entwurf des Haushaltsplanes für das laufende Jahr.

Aufgrund aktueller Entwicklungen stehe eine eingehende Aussprache zur Kindergartensituation in Fehlheim und Schwanheim an, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Nachdem jüngst die beiden Ortsbeiräte in Fehlheim und Schwanheim der Errichtung einer gemeinsamen Groß-Kita eine Abfuhr erteilt hätten und stattdessen dezentrale Einrichtungen bevorzugten, wurde die Angelegenheit im Bauausschuss bekanntlich auf Eis gelegt.

Eine Entscheidung sei demnach erst für den September geplant und damit werde weitere wertvolle Zeit verloren, meint die SPD. Gleichwohl nehme die Fraktion die Argumente der Ortsbeiräte ernst. Wenn am Ende eine konsensfähige Lösung stehe, hätte sich die neuerliche Diskussion gelohnt, schreibt die Fraktion abschließend. red