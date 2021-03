Bensheim. Die Mitglieder der SPD-Fraktion treffen sich heute (9.) um 19 Uhr per Videokonferenz zu ihrer Fraktionssitzung.

AdUnit urban-intext1

In den letzten Tagen vor der Kommunalwahl am Sonntag beschäftigen sich die Mitglieder der SPD-Fraktion mit organisatorischen Fragen: Wer steht an welchen Wahlständen, wie findet sich die neue Fraktion zusammen und wer vertritt die Fraktion nach der Wahl am 18. März in der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung?

Auch wird ein Blick auf das Impfzentrum am Berliner Ring geworfen. Gibt es genügend Impfstoff, wie werden gefährdete Personen aus dem Lehr- und Gesundheitsbereich in die Gruppen der bevorzugten Personen einbezogen? Gibt es genügend Parkplätze im Bereich des Impfzentrums am Berliner Ring – wer sogt im Fall der Fälle für eine geordnete Verkehrsführung? red