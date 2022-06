SPD „60 plus“ stellt sich neu auf

Bensheim. Die SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ Bensheim will sich nach den Problemen mit der Corona-Pandemie neu aufstellen. Man trifft sich deshalb am Donnerstag (30.) um 15 Uhr im Café Schmidt in der Hauptstraße 94.

Effizienz steigern

Einerseits wird man je nach Interessenlage über die aktuellen Probleme in dieser Stadt, aber auch über den Ukraine-Krieg und andere weltpolitische Krisenherde diskutieren. Andererseits sollen aber auch Wege gefunden werden, wie diese Arbeitsgemeinschaft strategisch neu ausgerichtet und ihre Effizienz gesteigert werden kann. Interessierte sind zur Sitzung des Arbeitskreises eingeladen. red