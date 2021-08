Spazierwanderung für Senioren

Auerbach. Eine weitere kleine Wanderung für Seniorinnen und Senioren kündigt der Vorstand des OWK Auerbach an. Am Mittwoch, 15. September, treffen sich die Teilnehmer an der Christuskirche in der Darmstädter Straße 274. Von da spazieren sie Richtung Berliner Ring und an den Feldern vorbei zum Kaffeetrinken in der Bäckerei Grimminger.

Zur Christuskirche fährt ein Bus der Linie 670 Richtung Alsbach um 14.04 Uhr am Busbahnhof Bensheim, Steig 1a ab und an der Haltestelle Behindertenhilfe/Kronepark um 14.12 Uhr. Ankunft ist um 14.16 Uhr, Haltestelle Christuskirche. Hier beginnt die ca. einstündige Tour. Wer direkt zur Bäckerei kommen möchte, kann sich dort um ca. 15.15 Uhr einfinden. Zurück geht es wieder zur Haltestelle.

Anmeldungen nimmt Heidi Miltenberger entgegen, Tel. 06251/71313. Gäste sind herzlich willkommen. Die geltenden Corona-Regeln müssen beachtet werden. red