Spaziergang mit Andacht in Bensheim

Bensheim. Am Ostermontag, 18. April, wird die Stephanusgemeinde den Gottesdienst in die freie Natur verlegen. Treffpunkt zu einem Osterspaziergang mit Andacht ist um 11 Uhr der Waldparkplatz am Schönberger Sportplatz.

Alle sind eingeladen, langsam und mit offenen Augen durch die Natur zu laufen und an einigen Stationen stehenzubleiben, um die Ostergeschichte zu hören, ein Lied zu singen und zu beten. Es wird Gelegenheiten geben, sich kreativ zu beteiligen.

Picknick am Wambolder Sand

Der Osterspaziergang wird ungefähr eine Stunde dauern. Wer möchte, kann danach am Wambolder Sand noch zu einem kleinen Picknick bleiben. Alle Teilnehmenden werden gebeten, Getränke für den Eigenbedarf und, wer möchte, einen kleinen Imbiss und eine Picknickdecke mitzubringen.

Wer eine Fahrgelegenheit von der Stephanusgemeinde zum Waldparkplatz benötigt, kann sich dafür bis Freitag (15.) im Gemeindebüro, Telefon 06251/66166, oder bei Pfarrerin Almut Gallmeier, Telefon 06251/64181 melden. Bei Regen fällt der Osterspaziergang aus. red