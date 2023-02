Spaziergang für Senioren

Bensheim. Der Seniorenbeirat mit seiner Vorsitzenden Gudrun Frehse bietet unter dem Motto „Ge(h)spräche für Seniorinnen und Senioren“ wieder ein Treffen an – und zwar am Donnerstag, 23. Februar, um 15 Uhr am Parkplatz Röderweg. Nach einem Spaziergang durch die Wohnsiedlung des Wilhelm Euler-Gelände geht es Richtung Innenstadt zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Der Weg eignet sich auch für Personen mit Rollator oder Rollstuhl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessierte können sich bei Gudrun Frehse telefonisch bis zum 16. Februar anmelden unter 06251/ 550096 beziehungsweise auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Bei Regen entfällt der Spaziergang. ps